Песков: на переговорах в ОАЭ не будут обсуждать тему редкоземельных металлов

Песков: тема редкоземельных металлов не будет обсуждаться на встрече в Абу-Даби. Песков: на переговорах в ОАЭ не будут обсуждать тему редкоземельных металлов

Москва9 ноя Вести.Вопрос о редкоземельных металлах не будет обсуждаться на переговорах по украинскому урегулированию в Абу-Даби, сообщил RTVI пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, будет ли на переговорах России, Украины и США обсуждаться тема редкоземов.

Нет сказал Песков

Трехсторонние переговоры по Украине состоятся в ОАЭ 10-11 ноября.

В 2025 году США и Украина после обсуждения темы редкоземельных металлов заключили соглашение о недрах. В рамках сделки был учрежден двусторонний инвестиционный фонд. В начале октября нынешнего года сообщалось, что фонд заключил первую сделку по добыче полезных ископаемых.