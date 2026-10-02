США и Украина подписали первую сделку по добыче полезных ископаемых Reuters: фонд США и Украины заключил первую сделку по добыче полезных ископаемых

Москва2 окт Вести.Совместный инвестиционный фонд США и Украины провел первую операцию в области разработки критически важных минералов, передает Reuters.

Агентство ссылается на главу инвестиционного департамента Международной финансовой корпорации развития США (DFC) Конора Коулмана.

Транзакция предполагает вложения примерно в 30 миллионов долларов в совместную инвестиционную платформу с фирмой BGV Group, принадлежащей украинскому миллиардеру Геннадию Буткевичу.

Коулман уточнил, что данная структура будет заниматься на Украине проектами по добыче таких ископаемых, как уран, бериллий и цирконий.

Все они входят в список важнейших минералов, так что это хорошо сочетается с тем, к чему мы стремимся с точки зрения приоритетов администрации (Белого дома – прим. ред.) отметил Коулман

В материале также сказано, что фонд ведет еще четыре проекта. Среди них - инициативы, связанные с укреплением систем электро- и теплоснабжения Украины.

Фонд был образован в соответствии с американо-украинским соглашением о недрах, подписанным 30 апреля 2025 года. Ряд СМИ и некоторые депутаты Верховной рады критиковали условия сделки, отмечая, что документ ведет к утрате Киевом части экономического суверенитета и не содержит гарантий безопасности.

Помимо этого, парламентарии были возмущены тем, что Раде не показали два дополнительных документа, упомянутых в основном соглашении.

Тем не менее, 8 мая того же года украинский парламент ратифицировал соглашение с США, а в июле Рада одобрила изменения в бюджетный кодекс, которые необходимы для реализации этого документа.

В рамках сделки был учрежден двусторонний инвестиционный фонд, куда Киев будет перечислять 50% доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. 17 сентября США внесли первый взнос в фонд - 75 миллионов долларов.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что представители США и Украины продолжат работу над соглашением о редкоземельных металлах.