Песков: Россия будет терпеливо продолжать рабочие контакты с ЕС

Песков заявил, что Россия будет терпеливо продолжать рабочие контакты с ЕС Песков: Россия будет терпеливо продолжать рабочие контакты с ЕС

Москва25 ноя Вести.Россия продолжит рабочие контакты с Европейским союзом (ЕС). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой.

Он ответил на вопрос: будет ли вестись работа по каким-то каналам в ответ на посылы Европы, связанные с переговорами по Украине.

Мы будем терпеливо продолжать наш рабочий контакт отметил пресс-секретарь президента

Ранее Песков заявил, что представители ЕС пока не формулируют четких посылов о переговорах с Россией по Украине.