Москва25 нояВести.Россия продолжит рабочие контакты с Европейским союзом (ЕС). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой.
Он ответил на вопрос: будет ли вестись работа по каким-то каналам в ответ на посылы Европы, связанные с переговорами по Украине.
Мы будем терпеливо продолжать наш рабочий контактотметил пресс-секретарь президента
Ранее Песков заявил, что представители ЕС пока не формулируют четких посылов о переговорах с Россией по Украине.