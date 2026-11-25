Песков сообщил, что Россия ведет контакты с ЕС по их возможному визиту в Москву

Песков: РФ ведет контакты с ЕС по их возможному визиту в Москву Песков сообщил, что Россия ведет контакты с ЕС по их возможному визиту в Москву

Москва25 ноя Вести.Россия ведет рабочие контакты с представителями стран Европы по поводу их возможного визита в Москву, однако они пока малорезультативны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Российская сторона готова и открыта к контактам. Определенные рабочие контакты есть, но пока, скажем так, малорезультативные сказал он

Официальный представитель Кремля добавил, что в Москве пока слышат противоречивые заявления из Европы о возможных переговорах по урегулированию конфликта на Украине.