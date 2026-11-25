Москва25 нояВести.Россия ведет рабочие контакты с представителями стран Европы по поводу их возможного визита в Москву, однако они пока малорезультативны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
Российская сторона готова и открыта к контактам. Определенные рабочие контакты есть, но пока, скажем так, малорезультативныесказал он
Официальный представитель Кремля добавил, что в Москве пока слышат противоречивые заявления из Европы о возможных переговорах по урегулированию конфликта на Украине.