Песков: РФ было бы лучше пообщаться с европейцами

Песков высказался о переговорах с европейцами Песков: РФ было бы лучше пообщаться с европейцами

Москва14 ноя Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о целесообразности диалога с европейскими странами по вопросу урегулирования конфликта.

Было бы лучше нам пообщаться с европейцами и понять, насколько их позиция потенциально может способствовать мирному процессу сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста кремлевского пула Александра Юнашева

Ранее спецпосланник президента США Джаред Кушнер по итогам встречи с Владимиром Путиным в Москве сообщил, что стороны договорились расширить состав будущего раунда консультаций и включить в него представителей европейских государств.