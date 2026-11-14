Москва14 нояВести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о целесообразности диалога с европейскими странами по вопросу урегулирования конфликта.
Было бы лучше нам пообщаться с европейцами и понять, насколько их позиция потенциально может способствовать мирному процессусказал Песков, отвечая на вопрос журналиста кремлевского пула Александра Юнашева
Ранее спецпосланник президента США Джаред Кушнер по итогам встречи с Владимиром Путиным в Москве сообщил, что стороны договорились расширить состав будущего раунда консультаций и включить в него представителей европейских государств.