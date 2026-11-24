Около суток люди тратят, чтобы перейти границу между Россией и Эстонией

Люди сутки стоят на погранпереходе между Россией и Эстонией Около суток люди тратят, чтобы перейти границу между Россией и Эстонией

Москва24 ноя Вести.Около суток людям приходится тратить, чтобы пересечь границу между Россией и Эстонией. Огромные очереди выстроились из-за эстонских пограничников. Об этом рассказал журналист ИС "Вести" Дмитрий Акимов.

По его словам, на переходе между российским Ивангородом и эстонской Нарвой сложилась сложная и напряженная обстановка, люди выстроились в огромные очереди после решения правительства Эстонии о закрытии всех автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией с 1 декабря.

На то, чтобы перейти границу, соблюсти все формальности, у людей уходит около суток. Наши пограничники работают быстро и слаженно, люди проходят. Но потом они проходят на мост Дружбы, и здесь ждут, когда их группами проведут уже эстонские пограничники на свою сторону. И они стоят под дождем, под снегом. Сейчас в Ленинградской области около нуля. Люди вынуждены стоять на этом мосту несколько часов… Эстонские пограничники очень тщательно и скрупулезно досматривают багаж. Ручной контроль каждого человека длится несколько десятков минут и может занимать час рассказал журналист

Нарва и Ивангород - города, которые тесно связаны. Родственники, живущие по соседству, привыкли, что могут в свободном режиме приезжать друг к другу, добавил Акимов.

Я еду туда [в Санкт-Петербург], потому что у меня там дети. В свое время мой сын там женился и там обосновался. Сюда его сейчас не пускают. У меня внуки. Почему я не могу их увидеть?.. Мне надо с родными увидеться. Так же, как и половине здесь поделилась жительница Эстонии Татьяна

Ранее в Эстонии на платформе гражданских инициатив Rahvaalgatus.ee начался сбор подписей за сохранение возможности пересекать границу с Россией по семейным и гуманитарным причинам. По словам журналиста Акимова, за день ее подписали более 3 тыс. человек.

20 ноября правительство Эстонии решило закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря как минимум на полгода. Власти объяснили это соображениями безопасности после предполагаемого поджога оборонного предприятия Threod Systems, в причастности к которому Таллин обвиняет Москву.