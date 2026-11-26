В Нарве потребуют от властей Эстонии гуманитарный коридор с РФ Гуманитарный коридор с РФ потребуют в Нарве от властей Эстонии

Москва26 ноя Вести.Мэр эстонского города Нарва Яан Тоотс ведет переговоры с властями страны о разрешениях на специальный проезд через границу с Россией для семейных контактов. Об этом заявил председатель правящей фракции Plaan B Narva в Нарвском горсобрании Антон Николаев.

По его словам, которые приводят "Известия", оформить гуманитарный коридор "хотя бы для тех, у кого в Росси живут родственники" был бы очень человеческим шагом.

Общее настроение такое: вместо того, чтобы лезть на баррикады, все хотят просто пережить эти три месяца и посмотреть, что будет после мартовских выборов в парламент сказал Николаев

Председатель фракции подчеркнул, что в политике не всегда нужно идти напролом: иногда "закулисные переговоры дают больше результата, чем громкие крики".

Ранее сообщалось, что правительство Эстонии не намерено увеличивать время работы пограничных пунктов на границе с Россией в оставшиеся дни до их закрытия.