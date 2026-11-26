Депутат Николаев: бизнес в Нарве вымрет из-за закрытия КПП на границе с Россией

"Бизнес вымрет": в Эстонии оценили последствия закрытия КПП на границе с РФ Депутат Николаев: бизнес в Нарве вымрет из-за закрытия КПП на границе с Россией

Москва26 ноя Вести.Приграничный бизнес в Нарве вымрет из-за решения эстонской стороны закрыть КПП на границе с Россией. Таким мнением поделился председатель правящей фракции Plaan B Narva в Нарвском горсобрании Антон Николаев.

В беседе с "Известиями" он назвал "человечным шагом" создание гуманитарного коридора для людей, у которых есть родственники в России.

Люди ведь стояли в очередях на границе сутками, я сам иногда проходил ее не за один день. Семьям приходилось оставаться в Нарве с ночевкой, где-то есть — на этом зарабатывали приграничные кафе и гостиницы. Теперь все это просто вымрет сказал Николаев

Ранее стало известно, что с 1 декабря Эстония закроет все пограничные переходы на границе с Россией после инцидента с попыткой поджога оборонного завода

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение эстонских властей закрыть границу с РФ железным занавесом под предлогом мнимой угрозы с Востока. Она напомнила, что Эстония в течение всего текущего года предпринимала конфронтационные антироссийские шаги.