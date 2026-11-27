Эксперт озвучил потери от закрытия границы Эстонии с Россией Колташов: закрытие границы Эстонии с Россией ударит по приграничным районам

Москва27 ноя Вести.Для приграничных городов Эстонии закрытие границы с Россией обернется существенными потерями. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал глава центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Власти Эстонии признали, что €600 000 в год потеряют приграничные районы от того, что, значит, российские туристы не смогут попадать в страну. Это выглядит небольшой суммой, 600 000, да? Ну, чуть больше полумиллиона евро. Но, это весьма существенно для этих регионов, для Нарвы, в частности. И такие потери, их будет нечем закрывать отметил эксперт

Между тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Таллина закрыть оставшиеся пункты пропуска на границе с Россией. По ее словам, этот шаг в первую очередь негативно отразится на самой Эстонии.

Эстония закрывает автомобильное и пешеходное движение на границе с Россией с 1 декабря.