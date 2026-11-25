Москва25 ноя Вести.Ситуация на российско-эстонской границе усугубилась – чтобы перейти границу, людям требуются уже не сутки, а двое. Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Дмитрий Акимов.

Он рассказал об организации процесса пересечения границы: люди проходят по спискам, заранее вписывают свои данные и ждут своей очереди.

Ситуация остается сложной и напряженной, и я бы сказал, что, по сравнению с предыдущим днем, она стала еще хуже. Сегодня уже с шести утра здесь на границе с российской стороны, как и с эстонской, впрочем, собираются люди, и люди проходят по так называемым спискам… Сегодня в этом списке, по крайней мере, с российской стороны уже более 300 человек, и в нем есть люди, которые записались даже не накануне, а позавчера. Таким образом, в отдельных случаях людям для того, чтобы перейти границу требуются уже не сутки, а двое суток отметил Акимов

Журналист объяснил, с чем связан долгий процесс пересечения границы.

Наши пограничники работают довольно быстро и слаженно. Люди проходят на мост Дружбы… И дальше десятки людей стоят на мосту и просто ждут, когда за ними придут эстонские пограничники и отведут их уже на КПП в Эстонии. Таким образом, пока люди отсюда не уйдут, наши пограничники не могут пропускать сюда (на мост. – Прим. ред.) новых желающих подчеркнул он

Многие хотят перейти границу, чтобы увидеться с родственниками, отметил журналист.

Ситуация действительно очень сложная, в очереди стоят пожилые люди, в очереди стоят люди с маленькими детьми, никто не понимает, сколько еще ждать, но все надеются пройти границу в основном для того, чтобы увидеться с родственниками. И в некоторых отдельных случаях люди надеются перейти границу, увидеться с родственниками, очевидно, чтобы, может быть, даже попрощаться с ними и вернуться обратно… Если эстонские власти не примут каких-то мер, например, не откроют границу свою со своей стороны для круглосуточной работы, то очередь будет накапливаться, и ситуация будет становиться еще сложнее добавил Акимов

20 ноября правительство Эстонии решило закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря. Власти объяснили это соображениями безопасности после предполагаемого поджога оборонного предприятия Threod Systems, в причастности к которому Таллин обвиняет Москву.