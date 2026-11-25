Латвия ждет отмашки от евроначальства, чтобы закрыть границы Журналист Петров: Латвия ждет отмашки ЕС для закрытия границы с РФ

Москва25 ноя Вести.Власти Латвии ждут отмашки от Евросоюза, чтобы закрыть границу с Россией по примеру соседней Эстонии. Такое предположение высказал журналист ИС "Вести" Алексей Петров.

Эстония решила с 1 декабря закрыть все наземные КПП на границе с Россией. Ситуацию с "пограничным вопросом" в Латвии журналист назвал странной.

Начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс заявил, что не считает нужным следовать примеру соседей и закрывать КПП. Однако министр внутренних дел страны Янис Домбрава поддержал "дальнейшее продвижение вопроса" о закрытии пунктов пересечения границы с Россией. Премьер Кулбергс тянет - поручил подготовить позицию Риги к следующей неделе отметил Петров

Журналист предположил возможную причину такого расхождения в высказываниях.

О чем говорит такая путаница? Не о том ли, что Рига, чьи военные расходы, к слову, в этом году возросли с 5 до 6,4 процента ВВП, просто ждет отмашки от "евроначальства"? написал Петров

Подробнее о том, как НАТО готовит новый полигон вблизи России – в авторской колонке Алексея Петрова.