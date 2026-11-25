В Латвии назвали ошибкой закрытие Эстонией границы с Россией Премьер Латвии Кулбергс счел ошибкой решение Эстонии закрыть границу с РФ

Москва25 ноя Вести.Решение Эстонии закрыть КПП на границе с Россией сочли ошибкой в Латвии. По словам латвийского премьер-министра Андриса Кулбергса, которые приводит портал Delfi, в стране уже сейчас ожидают рост потока транспорта к восточной границе.

Отвечая на вопрос о возможности закрытия (латвийской. — Прим. ред.) границы с Россией для транспорта, как это решила сделать Эстония, Кулбергс назвал такой шаг ошибкой отмечается в публикации

В ноябре эстонский власти приняли решение о приостановке работы всех автомобильных и пешеходных КПП на границе с РФ с 1 декабря. Как заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, эстонские приграничные регионы из-за закрытия границы с Россией могут терять 500-600 тысяч евро ежегодно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой отметил, что эстонские власти, по всей видимости, не волнует недовольство людей из-за закрытия погранпереходов с Россией.