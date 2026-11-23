Рига готовит меры по ограничению погранпереходов вслед за Таллином Латвия изучает возможность закрытия сухопутной границы с Россией

Москва23 ноя Вести.Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс дал поручение министерствам подготовить официальную позицию по вопросу возможного закрытия границы с Россией. Об этом сообщает национальное информагентство LETA.

Подготовка документа связана с принятым ранее решением Эстонии приостановить работу сухопутных пунктов пропуска с 1 декабря.

По мнению Кулбергса, вопрос требует комплексного анализа с точки зрения национальной безопасности и возможного перераспределения пассажиропотока.

Премьер подчеркнул важность единой политики всех стран Балтии и запросил оценку рисков для грузоперевозок.

Ранее с поддержкой этой инициативы выступил глава МВД Латвии Янис Домбрава. При этом министр отметил, что предстоит выработать общее правительственное решение о целесообразности такого шага.

Накануне Кулбергс заявил, что Латвия не намерена возобновлять нормальные отношения с Россией даже после окончания украинского конфликта.