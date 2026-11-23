Москва23 нояВести.Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс дал поручение министерствам подготовить официальную позицию по вопросу возможного закрытия границы с Россией. Об этом сообщает национальное информагентство LETA.
Подготовка документа связана с принятым ранее решением Эстонии приостановить работу сухопутных пунктов пропуска с 1 декабря.
По мнению Кулбергса, вопрос требует комплексного анализа с точки зрения национальной безопасности и возможного перераспределения пассажиропотока.
Премьер подчеркнул важность единой политики всех стран Балтии и запросил оценку рисков для грузоперевозок.
Ранее с поддержкой этой инициативы выступил глава МВД Латвии Янис Домбрава. При этом министр отметил, что предстоит выработать общее правительственное решение о целесообразности такого шага.
Накануне Кулбергс заявил, что Латвия не намерена возобновлять нормальные отношения с Россией даже после окончания украинского конфликта.