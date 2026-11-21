Кулбергс: Латвия не намерена возвращаться к нормальным отношениям с Россией

Латвия не хочет восстанавливать нормальные отношения с Россией, заявил Кулбергс Кулбергс: Латвия не намерена возвращаться к нормальным отношениям с Россией

Москва21 ноя Вести.Латвия не намерена возобновлять нормальные отношения с Россией даже после окончания украинского конфликта, заявил в беседе с Welt премьер Латвии Андрис Кулбергс.

Политик обвинил Россию в неких "гибридных действиях" против Латвии, не подкрепив их какими-либо доказательствами. Он подчеркнул, что Рига не изменит своего враждебного курса в отношении Москвы.

Некоторые считают, что после прекращения огня можно будет вернуться к нормальным отношениям с Россией. Этого не будет. Наступила новая эпоха сказал Кулбергс

Кроме того, политик призвал закрыть границы Евросоюза для всех россиян, продолжить "демонстрировать единство" Европы в поддержке Украины и нарастить оборонные расходы.

Ранее сообщалось о планах правительства Кулбергса принять "декларацию о дерусификации" Латвии, которая предусматривает ограничения на использование русского языка в республике.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что требование Латвии к гражданам РФ, не подтвердившим знание латышского языка, покинуть страну - это нацизм.

Reuters сообщил, что Дания призвала страны Евросоюза ввести дополнительные ограничения на въезд для россиян. Поводом для этого призыва стали утверждения Копенгагена о предотвращении покушения на украинского рэпера.

Глава финского МИД Элина Валтонен в интервью Yle настаивала на введении ограничений на въезд российским спортсменам во все страны Евросоюза.