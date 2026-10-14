Кулбергс: Латвия не в силах запретить транзит зерна из России Премьер Латвии Кулбергс: страна не может запретить транзит российского зерна

Москва14 окт Вести.У Латвии нет возможности запретить транзит российского зерна или повысить на 300% плату за использование своей железнодорожной инфраструктуры. Об этом заявил премьер-министр Андрис Кулбергс представителям СМИ по итогам заседания правительства.

На данный момент Латвия не может повысить на 300 процентов плату за использование железнодорожной инфраструктуры для транзита российского зерна или полностью его запретить приводит его слова РИА Новости

По словам политика, исключительными полномочиями в регулировании тарифов и транзита обладает Евросоюз. Премьер пообещал, что обсудит этот вопрос в Брюсселе на текущей неделе.

Мы можем действовать в этом направлении при определенных условиях, но это сопряжено с конкретными рисками добавил Кулбергс

Он заявил, что запрет на транзит будет чреват судебными исками на сумму от 200 до 800 миллионов евро.

Кроме того, продолжил политик, на момент поступления зерна из РФ на территорию республики оно фактически уже принадлежит стратегическим партнерам Латвии - США, Швейцарии и Японии. Зерно, по его словам, закупают крупнейшие мировые корпорации из этих стран.

По информации государственной налоговой службы Латвии, в период с января по сентябрь 2026 года транзитом через территорию республики прошли 593,66 тысячи тонн российского зерна. Кроме того, у Риги заключены контракты на транзит еще 300 тысяч тонн.

Накануне стало известно, что плата за использование железнодорожной инфраструктуры при транзите российского зерна через территорию Латвии выросла в среднем на 25% Об этом рассказала председатель правления железнодорожной компании LatRailNet Юстина Худенко.

В начале октября Эстония закрыла свою территорию для транзита российского зерна. Из-за добрососедских отношений Москвы и Минска эти ограничения затронули и Беларусь. Тогда же сообщалось, что запрета на транзит российского зерна хочет добиться и премьер Литвы Миндаугас Синкявичюс.

Ранее стало известно, что в ближайшие несколько лет власти Латвии планируют построить убежища, рассчитанные в общей сложности на 107,6 тысячи человек. Реализация этого проекта обойдется стране в 50,8 миллиона евро.