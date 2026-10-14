Убежища для 107 человек обойдутся Латвии в 50 миллионов евро

Латвия потратит 50 миллионов евро на убежища и сирены Убежища для 107 человек обойдутся Латвии в 50 миллионов евро

Москва14 окт Вести.В течение ближайших нескольких лет власти Латвии планируют построить убежища, рассчитанные в общей сложности на 107,6 тысячи человек. Реализация этого проекта обойдется Риге в 50,8 миллиона евро.

Создание убежищ гражданской обороны будет осуществляться в рамках программы "Местное развитие и устойчивость". Их площадь составит 80,8 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении на сайте министерство охраны окружающей среды и регионального развития.

Наряду с этим будут установлены 50 новых сигнальных сирен, а также 35 электрогенераторов в больницах и государственных центрах соцпомощи.

Большую часть суммы в 50,8 миллиона евро, заложенной в программу, Латвия получит от Исландии, Норвегии и Лихтенштейна через гранты Европейской экономической зоны. Из собственного бюджета республики будет выделено только 7,59 миллиона евро.