Минобороны Латвии выкопает 27-километровый ров на границе с РФ и Белоруссией

Латвия решила отгородиться от РФ и Белоруссии рвами и "зубами дракона" Минобороны Латвии выкопает 27-километровый ров на границе с РФ и Белоруссией

Москва22 окт Вести.Министерство обороны Латвии приняло решение выкопать дополнительный противотанковый ров на границе с Россией и Белоруссией, а также установить инженерные заграждения "зубы дракона" и новые датчики, обнаруживающие беспилотники. Об этом в интервью латвийскому телевиденью заявил глава ведомства Райвис Мелнис.

На выделенные деньги построят дополнительные противотанковые рвы длиной 27 километров, разместят "зубы дракона", приобретут дополнительные датчики отметил он

Чиновник также признался, что деньги на подобное строительство в бюджете на 2026 года не предусмотрены, поэтому их придется выделять отдельно. Стоимость работ оценивается в 12 миллионов евро.

Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что республика рассчитывает получить от Евросоюза 7 миллиардов евро на укрепление восточных границ.