Фермеры Латвии возмутились милитаризацией приграничных с Россией районов Фермеры Латвии недовольны появлением "зубов дракона" на участках у границы с РФ

Москва12 окт Вести.Латвийские аграрии недовольны милитаризацией приграничной территории с Россией, сообщил портал LSM.

Мнением большинства местных жителей с журналистами поделился фермер Гунтар Барткевич, хозяйство которого находится в приграничье. Собеседник портала, в частности, раскритиковал возведение на его участке "зубов дракона".

Барткевич не рад, что у него теперь из-за так называемых зубов дракона стало меньше земли. Он также не знает, будет ли кто-то за это платить приводит РИА Новости фрагмент публикации

Депутат Сейма Латвии Роланд Кейшс, который курирует связанные с сельским хозяйством вопросы, отметил, что инвесторы не торопятся вкладываться в развитие приграничья из-за его постепенной милитаризации.