Москва12 октВести.Латвийские аграрии недовольны милитаризацией приграничной территории с Россией, сообщил портал LSM.
Мнением большинства местных жителей с журналистами поделился фермер Гунтар Барткевич, хозяйство которого находится в приграничье. Собеседник портала, в частности, раскритиковал возведение на его участке "зубов дракона".
Барткевич не рад, что у него теперь из-за так называемых зубов дракона стало меньше земли. Он также не знает, будет ли кто-то за это платитьприводит РИА Новости фрагмент публикации
Депутат Сейма Латвии Роланд Кейшс, который курирует связанные с сельским хозяйством вопросы, отметил, что инвесторы не торопятся вкладываться в развитие приграничья из-за его постепенной милитаризации.
Из-за жизни в приграничье инвесторы смотрят в эту сторону очень отстраненно. Нам самим известны инвесторы, которые хотят разместить на нашей земле солнечные панели, большие солнечные парки. Но одна из причин, почему так долго тянут, возможно, заключается и в том, что тут очень близко к границезаявил парламентарий