Delfi: Латвия может рассмотреть вопрос о закрытии КПП на границе с Россией

Латвия может рассмотреть вопрос о закрытии КПП на границе с Россией Delfi: Латвия может рассмотреть вопрос о закрытии КПП на границе с Россией

Москва24 ноя Вести.Правительство Латвии может рассмотреть вопрос о введении ограничений на границе с Россией на следующей неделе. Об этом сообщил портал Delfi.

Латвийский премьер-министр Андрис Кулбергс поручил ответственным ведомствам к следующей неделе подготовить четкую позицию страны относительно возможных ограничений на границе с РФ, следует из сообщения. Это, как отмечается, произошло после того, как Эстония решила с декабря закрыть свои КПП на границе с РФ

Правительство может рассмотреть вопрос о закрытии КПП на границе с Россией на следующей неделе говорится в материале

20 ноября премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что эстонские власти решили с декабря приостановить движение через все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией.

Как заявили в МИД РФ, закрытие пунктов пропуска на российско-эстонской границе может нанести ущерб прежде всего экономике Эстонии, а также затронуть ее партнеров по ЕС и НАТО. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что такое решение эстонского руководства нарушает права и интересы значительной части российских соотечественников.

Жители Эстонии выступили против полного закрытия границ с Россией. Так, в республике начался сбор подписей за сохранение возможности пересекать границу с РФ по семейным и гуманитарным причинам.