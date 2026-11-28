Эксперт Балынин: не работавшие россияне могут получить пенсию в 16 тысяч рублей

Назван размер пенсии никогда не работавших россиян Эксперт Балынин: не работавшие россияне могут получить пенсию в 16 тысяч рублей

Москва28 ноя Вести.Россияне, которые никогда не имели официальной работы, и у которых нет подтвержденного трудового стажа, могут рассчитывать на пенсию более 16 тысяч рублей. Таким людям будет назначена социальная пенсия. Об этом РИА Новости рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Гражданин, который никогда не работал, может получать социальную пенсию. Ее средний размер в 2026 году составляет 16 466 рублей сказал Балынин

По словам эксперта, социальную пенсию по старости назначают гражданам, у которых недостаточно трудового стажа или пенсионных баллов для получения страховой пенсии.

При этом оформляют такую пенсионную выплату на пять лет позже, чем обычную пенсию. В 2026-2027 годах обратиться за назначением социальной пенсии по старости могут не работавшие женщины в возрасте 64 лет и не имеющие трудового стажа мужчины, которым исполнилось 69 лет.

Балынин отметил, что окончательная сумма выплаты будет зависеть от категории получателя и районного коэффициента.

Ранее стало известно, кому пересчитают страховую пенсию в 2027 году.