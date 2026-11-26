Сенатор Волошин рассказал, кому пересчитают страховую пенсию в 2027 году Сенатор Волошин назвал основания для перерасчета страховой пенсии в 2027 году

Москва26 ноя Вести.В 2027 году страховые пенсии пересчитают по нескольким основаниям. Об этом сообщил член комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Волошин изданию RT.

По его словам, с 1 августа работающим пенсионерам по старости и инвалидности автоматически, без подачи заявлений, начислят пенсионные коэффициенты за 2026 год. Перерасчет проведут за счет страховых взносов, которые перечисляли работодатели. Это также затронет пенсионеров, уволившихся до августа.

В расчет возьмут максимум три коэффициента, а размер прибавки зависит от зарплаты и стоимости коэффициента на день перерасчета. В тот же день автоматически пересчитают и пенсии по потере кормильца, назначенные в 2026 году, если у умершего обнаружатся неучтенные взносы – с учетом его пенсионных прав и числа получателей сказал он

Кроме того, в течение года фиксированную выплату к пенсии могут увеличить в связи с личными обстоятельствами. Основаниями станут достижение 80-летнего возраста, установление инвалидности I группы, рождение ребенка, появление иждивенца, а также выработанный северный стаж.

Волошин уточнил, что в первых трех случаях, а также при назначении северной надбавки перерасчет проведут без заявления. Выплату увеличат с даты юбилея, установления группы инвалидности или рождения ребенка. Северную надбавку назначат со следующего месяца, если необходимые сведения уже есть в системе учета.

Также с 2027 года в автоматическом порядке начнут назначать надбавку за сельский стаж. Она составляет 25% фиксированной выплаты и положена тем, кто не менее 30 лет проработал в сельском хозяйстве, живет в сельской местности и уже не работает.

При этом сенатор отметил, что в случаях, когда пенсионер самостоятельно предоставляет новые сведения, например о нестраховых периодах или иждивенцах, ему потребуется подать заявление через портал "Госуслуги", МФЦ или по почте. Новый размер пенсии в таком случае установят с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения.

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