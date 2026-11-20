Москва20 ноя Вести.Россияне, получающие заработную плату в 100 тыс. рублей в месяц при условии 25-летнего стажа, могут рассчитывать на пенсию 25,4 тыс. рублей. Такие расчеты привел доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с РИА Новости.

При официальной зарплате 100 тысяч рублей в месяц за год работы формируется примерно 4,03 ИПК. Если россиянин проработал 25 лет, он накопит около 100,8 индивидуальных пенсионных коэффициентов. В этом случае пенсия составит примерно 25,4 тыс. рублей в месяц пояснил экономист

Согласно расчетам эксперта, при 30-летнем стаже пенсия составит порядка 28,5 тыс. рублей, при 35 годах стажа – около 31,7 тыс.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков уточнил, что в 2027 году страховые пенсии будут проиндексированы дважды. При этом размеры прибавки индивидуальны и зависят от пенсионного стажа. В среднем страховые пенсии по старости суммарно увеличатся на 2,6 тыс. рублей и составят в 2027 году 29,9 тыс. рублей.