Москва28 ноя Вести.В субботу, 28 ноября, скончалась мать первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко – Тамара Захарченко. Об этом сообщила директор школы №4 - Кадетского корпуса им. А. В. Захарченко Оксана Целиковская в беседе с ТАСС.

Да, Тамара Федоровна сегодня утром умерла. Она уже в последнее время достаточно плохо себя чувствовала отметила собеседница агентства

Александр Захарченко был одним из лидеров протестного движения в Донбассе в 2014 году. Он командовал подразделением ополчения ДНР.

В том же 2014 году Захарченко занял пост председателя Совета министров ДНР и победил на выборах главы республики 2 ноября.

31 августа 2018 года Александр Захарченко погиб при взрыве в центре Донецка. Удостоен звания Героя ДНР.