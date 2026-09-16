В ДНР из-за атак беспилотников один человек погиб, семеро ранены

Пушилин рассказал о погибшем и семерых пострадавших мирных жителях за сутки В ДНР из-за атак беспилотников один человек погиб, семеро ранены

Москва16 сен Вести.В Донецкой Народной Республике (ДНР) в течение дня 16 сентября погибла женщина, еще семь местных жителей получили ранения в результате беспилотных атак, сообщил глава республики Денис Пушилин в мессенджере MAX.

Один человек погиб, еще семь мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ говорится в публикации

Женщина 1962 года рождения погибла в селе Золотаревка городского округа Харцызск при атаке на жилые дома. Еще два человека, женщина 1946 года рождения и мужчина 1955 года рождения, пострадали.

В Никитовском районе Горловки дрон атаковал легковой автомобиль – ранения средней степени тяжести получили женщина 1986 года рождения и мужчина 1978 года рождения.

В городе Волноваха при атаке на остановку общественного транспорта тяжело ранена женщина 1969 года рождения, ранения средней степени тяжести получили мужчины 1992 и 1966 годов рождения.

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Повреждены 11 жилых домостроений, 7 объектов гражданской инфраструктуры, 3 автобуса, трамвай, спецтехника, 3 грузовых и 4 легковых автомобиля в Донецке, Макеевке, Горловке, Харцызске, Дебальцево и ряде других населенных пунктах республики.