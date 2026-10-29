Москва29 октВести.Женщина 1991 года рождения погибла в Куйбышевском районе Донецка в результате в результате атаки ударного дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики (ДНР).
Кроме того были повреждены восемь жилых домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.
Ранее украинские вооруженные формирования за последние сутки совершили 13 атак на населенные пункты Донецкой Народной Республики, в результате чего двое человек погибли и четверо получили ранения.