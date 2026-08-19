При ночной атаке ВСУ на Донецк погибла женщина, 4 человека ранены

Один человек погиб и четверо ранены в Донецке во время ночной атаки ВСУ При ночной атаке ВСУ на Донецк погибла женщина, 4 человека ранены

Москва19 авг Вести.Одна женщина погибла и четыре человека пострадали из-за ночной атаки БПЛА на Донецк, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в MAX.

В Калининском районе пострадали девушка и двое мужчин.

В Кировском районе в результате атаки БПЛА на частный дом погибла женщина 1964 г.р. и пострадала женщина 1978 г.р. говорится в публикации

Кроме того, по уточненной информации о последствиях ночного обстрела Калининского района, повреждено 5 торговых павильонов.

Ранее Кулемзин сообщал, что разрушены два торговых павильона, гараж, три транспортных средства, а также повреждено остекление многоквартирного дома.