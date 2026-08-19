Москва19 авгВести.Одна женщина погибла и четыре человека пострадали из-за ночной атаки БПЛА на Донецк, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в MAX.
В Калининском районе пострадали девушка и двое мужчин.
В Кировском районе в результате атаки БПЛА на частный дом погибла женщина 1964 г.р. и пострадала женщина 1978 г.р.говорится в публикации
Кроме того, по уточненной информации о последствиях ночного обстрела Калининского района, повреждено 5 торговых павильонов.
Ранее Кулемзин сообщал, что разрушены два торговых павильона, гараж, три транспортных средства, а также повреждено остекление многоквартирного дома.