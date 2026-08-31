Москва31 авг Вести.Первый глава ДНР Александр Захарченко, убитый 8 лет назад, остался в памяти людей как добрый человек, настоящий мужчина и герой. Об этом жители Донецка рассказали ИС "Вести".

Один из дончан отметил, что с Захарченко у него связаны только хорошие воспоминания – это был смелый, добрый и решительный человек.

Герой нашего времени. Он мне очень нравился. Это настоящий был мужчина, который поддерживал наш Донецк, не зря его называли Батя поделилась другая жительница

Еще одна дончанка вспомнила, что жители Волновахи, включая ее сестру, очень ждали главу ДНР. Когда его убили, они плакали.

31 августа – день памяти Александра Захарченко. В 2018 году в этот день он погиб в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали это убийство терактом.