Москва9 авг Вести.Мама первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко Тамара Захарченко в документальном фильме Андрея Кондрашова "Аэропорт" поделились воспоминаниями о своем сыне, сообщает ИС "Вести". Мама героя ДНР рассказала, как сын просил не расстраиваться в случае его гибели.

Я знала, что война – это не игрушки и это вот не те солдатики, в которых он играл. Война — это боль, это слезы. У меня было предчувствие. И думаю: "Господи, не дай Бог, что". Погиб Моторола (командир противотанкового специального подразделения "Спарта" Арсен Павлов. – Прим.ред.). Я очень болезненно это перенесла. И мы как раз жили там, у Саши. Я на кухне была, готовила кушать, а он собирался на работу. И я говорю: "Мне так жалко, мне так жалко, сынок". Прошло какое-то время, погибает Миша (командир батальона ополченцев "Сомали" Михаил Толстых. – Прим.ред.). И то же самое. А он подошел ко мне так, обнял и говорит: "Мам, ты так переживаешь за этих людей, так переживаешь, как за своих сыновей. А что будет, если я погибну? Ты ж смотри, так не расстраивайся" сказала Тамара Захарченко

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка, где первый глава ДНР проводил неформальные встречи, обедал и ужинал. Захарченко скончался в больнице, куда его доставили с ранением.