Первый глава ДНР знал, что его в конце концов убьют Отец Александра Захарченко: он знал, что его убьют

Москва9 авг Вести.Первый глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко знал, что его убьют. Об этом его отец Владимир Захарченко рассказал в документальном фильме Андрея Кондрашова "Аэропорт", сообщает ИС "Вести".

Отец вспомнил, как увидел сына по телевизору и потом спросил, почему тот ходит без каски и бронежилета.

Сашу по телевизору показывают, Саша идет без каски, без броника. Вокруг него идет "личка" его. Потом он приезжает домой, я говорю: "Как ты ходишь без этого?" Говорит: батя, я знаю, что меня здесь не убьют. Меня убьют все равно, но, говорит, здесь я еще не погибну поделился воспоминаниями Владимир Захарченко

По словам матери, Тамары Захарченко, у нее было предчувствие о гибели сына.

Я знала, что война — это не игрушки, это не те солдатики, в которых он играл. Война — это боль, это слезы. У меня было предчувствие рассказала она

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Он скончался в больнице, куда его доставили с ранением.

Убийство Захарченко власти ДНР признали терактом. Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства. Взрывное устройство в кафе заложил Александр Погорелов (получил пожизненное лишение свободы), завербованный в 2014 году. Вместе с ним по делу проходили еще три человека (они получили 12, 13 и 17 лет лишения свободы).