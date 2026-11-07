В результате атак ВСУ в ДНР погибла женщина, ранена девочка

В ДНР погибла женщина, ранена девочка в результате атак ВСУ В результате атак ВСУ в ДНР погибла женщина, ранена девочка

Москва7 ноя Вести.7 ноября в результате атак ВСУ на территории Донецкой Народной Республики погибла женщина, а также пострадал ребенок. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

На территории садово-огородного товарищества в пгт. Донское Волновахского муниципального округа погибла женщина 1947 года рождения говорится в сообщении управления в Telegram

По данным управления, из-за атак украинских беспилотников в селе Безыменное Новоазовского округа ранена девочка 2019 года рождения.

Кроме того, в городских округах Донецк и Горловка, а также в Волновахском и Новоазовском округах повреждены жилой дом, объект гражданской инфраструктуры, грузовой и легковой автомобили.