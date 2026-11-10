Yandex Cloud потерял 2,84% данных после атак на ЦОДы

"Яндекс" сообщил о потере 2,84% данных Yandex Cloud из-за атаки на дата-центры Yandex Cloud потерял 2,84% данных после атак на ЦОДы

Москва10 ноя Вести."Яндекс" признал, что после октябрьских атак БПЛА на дата-центры восстановить удалось не все клиентские данные на платформе Yandex Cloud. В пресс-службе компании уточнили, что речь идет о небольшой доле информации - 2,84%.

В сообщении сказано, что после атак на дата-центры возвращен доступ к 97,16% клиентских данных в Yandex Cloud.

Оставшиеся 2,84% восстановить невозможно из-за критических повреждений оборудования и отсутствия у клиентов бэкапов (так называется создание резервной копии важных данных. - Прим. ред.) на платформе сообщили в пресс-службе "Яндекса"

В компании отдельно подчеркнули, что у клиентов Yandex Cloud, которые использовали бэкапы, файлы сохранены полностью - на 100%.

На фоне произошедшего в "Яндексе" добавили, что при создании новых виртуальных машин резервное копирование теперь будет включаться по умолчанию.

В октябре в "Яндексе" уже сообщали, что компания почти полностью восстановила данные, хранившиеся в Yandex Cloud.

Некоторые сервисы "Яндекса" в октябре работали со сбоями из-за атак украинских беспилотников на дата-центры компании в ряде городов.