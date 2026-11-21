В России закрыли крупные ресурсы по распространению персональных данных В РФ пресекли деятельность нескольких ресурсов, распространявших личные данные

Москва21 ноя Вести.В 2025-2026 годах правоохранители закрыли несколько крупнейших в России ресурсов, незаконного распространявших персональные данные, которые мошенники использовали для составления цифрового портрета жертв. Об этом ТАСС рассказали в МВД РФ.

Отмечается, что базы данных формировались на основании утечек из различных источников.

В 2025-2026 годах пресечено функционирование ряда крупнейших и наиболее известных в Российской Федерации противоправных ресурсов, посредством которых длительное время осуществлялось незаконное распространение персональных данных приводит агентство сообщение пресс-центра ведомства

Работа по выявлению подобных площадок и предотвращению аналогичных нарушений продолжается.