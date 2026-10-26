Ограничения мобильного интернета могут ввести 27-29 октября в Москве Минцифры: в Москве 27–29 октября возможны ограничения мобильного интернета

Москва26 окт Вести.Временные ограничения в работе мобильного интернета могут ввести в Москве 27–29 октября для обеспечения безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Как уточнили в Минцифры, в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) 27–29 октября могут быть введены ограничения на работу мобильного интернета.

В ведомстве пояснили, что мера связана с обеспечением безопасности во время проведения восьмого саммита глав государств и правительств стран — участниц Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) и третьего саммита Россия — Африка.

По информации министерства, ограничения могут быть введены 27 и 28 октября — с 11:30 в течение дня, а также 29 октября — с 9:30 в течение дня.

Отмечается, что наиболее востребованные и социально значимые сервисы и сайты из "белого списка", а также голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме.

Ранее операторы связи предупреждали, что с 5 по 9 мая работа мобильного интернета и связи в Москве может быть временно ограничена.