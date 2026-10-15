В Москве и Подмосковье ожидается туман видимостью 200-700 м

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о тумане В Москве и Подмосковье ожидается туман видимостью 200-700 м

Москва15 окт Вести.В период с 16.00 15 октября до 10.00 16 октября в Москве местами ожидается туман. Об этом сообщили в ГУ МЧС по столице в мессенджере MAX.

Туман видимость 200-700 м прогнозируют и в Московской области.

На дорогах будь предельно внимательным; носи на одежде светоотражающие элементы; внимательно переходи проезжую часть - только по пешеходному переходу; за рулем соблюдай скоростной режим и дистанцию; сбрасывай скорость, приближаясь к школам и детским садам напоминают в ведомстве

При необходимости можно обратиться по телефонам 101 и 112.