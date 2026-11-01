В ночь на 2 ноября в Москве ожидается туман Ночью Москву частично накроет туман

Москва1 ноя Вести.В воскресенье, 1 ноября, с 21.00 по московскому времени и до 10.00 понедельника в Москве местами ожидается туман.

Об этом сообщает Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы в MAX.

Рекомендуем соблюдать меры безопасности: передвигаясь на автомобиле, соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневров; используйте одежду со светоотражающими элементами отмечается в сообщении

По прогнозам синоптиков, туман ожидается видимостью 100-500 метров.