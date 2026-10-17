МЧС предупредило о тумане в Москве и Подмосковье в ночь на 18 октября

В Москве и Подмосковье ожидается туман в ночь на 18 октября МЧС предупредило о тумане в Москве и Подмосковье в ночь на 18 октября

Москва17 окт Вести.В Москве и Подмосковье ожидается туман. Об этом сообщили ГУ МЧС столицы и ГУ МЧС области на платформе MAX.

С 9 часов вечера 17 октября до 10 часов утра 18 октября в Москве местами прогнозируется туман, видимость упадет до 200-700 метров.

Уважаемые москвичи и гости столицы! В период с 21.00 17 октября до 10.00 18 октября местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 м говорится в публикации

Такое же предупреждение действует для Московской области.

Из-за погоды Главное управление МЧС советует водителям сбавлять скорость, держаться дальше от идущих впереди машин, не совершать резких обгонов, перестроений и опережений, а также не оставлять детей без присмотра.

МЧС призывает граждан быть внимательными и осторожными. В экстренных случаях следует звонить по номеру 112.