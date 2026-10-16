Туман накроет Московскую область ночью с 16 на 17 октября

В Подмосковье ночью с 16 на 17 октября ожидается туман Туман накроет Московскую область ночью с 16 на 17 октября

Москва16 окт Вести.МЧС Московской области предупредило о неблагоприятных метеорологических явлениях ночью с 16 на 17 октября. Об этом ведомство написало в MAX.

По данным МЧС, уже со второй половины дня в Подмосковье придет туман.

Во второй половине дня и вечером 16 октября, ночью с 16 на 17 октября, утром и в первой половине дня 17 октября в Московской области ожидается туман с видимостью 100-500 м говорится в сообщении

В ведомстве призвали быть осторожными, соблюдать правила безопасности и не поддаваться панике.