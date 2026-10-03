Из-за полумарафона в выходные в Москве временно ограничат движение транспорта В Москве временно ограничат движение транспорта из-за полумарафона

Москва3 окт Вести.В предстоящие выходные движения транспорта будет ограничено на улицах Москвы из-за проведения полумарафона "Моя столица". Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Напоминаем, что 3 и 4 октября будет временно ограничено движение автомобилей на ряде улиц и набережных в связи с проведением полумарафона "Моя столица" отметила пресс-служба департамента в мессенджере МАХ

Так, в субботу с 08:00 до 16:00 будет закрыто движение на участках улицы Косыгина.

Значительная часть ограничений запланирована на воскресенье, 4 октября. Ограничения коснутся Ростовскую, Саввинскую, Новодевичью и Лужнецкую набережные, а также Бережковскую набережную в сторону Бородинского моста.

Фестиваль бега "Моя столица" завершает беговой сезон 2026 года. Этот полумарафон соберет спортсменов со всей страны. Событие организовано при поддержке Минспорта РФ и Департамента спорта Москвы.