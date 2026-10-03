Москва3 октВести.В предстоящие выходные движения транспорта будет ограничено на улицах Москвы из-за проведения полумарафона "Моя столица". Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.
Напоминаем, что 3 и 4 октября будет временно ограничено движение автомобилей на ряде улиц и набережных в связи с проведением полумарафона "Моя столица"отметила пресс-служба департамента в мессенджере МАХ
Так, в субботу с 08:00 до 16:00 будет закрыто движение на участках улицы Косыгина.
Значительная часть ограничений запланирована на воскресенье, 4 октября. Ограничения коснутся Ростовскую, Саввинскую, Новодевичью и Лужнецкую набережные, а также Бережковскую набережную в сторону Бородинского моста.
Фестиваль бега "Моя столица" завершает беговой сезон 2026 года. Этот полумарафон соберет спортсменов со всей страны. Событие организовано при поддержке Минспорта РФ и Департамента спорта Москвы.