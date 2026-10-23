Движение в центре Москвы перекроют на время проведения саммита "Россия – Африка"

На время проведения саммита "Россия – Африка" перекроют движение в центре Москвы Движение в центре Москвы перекроют на время проведения саммита "Россия – Африка"

Москва23 окт Вести.В Москве на время проведения саммита "Россия – Африка" будет перекрыто движение на ряде центральных улиц. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства российской столицы.

В связи с проведением саммита "Россия — Африка" 24, 27, 28 и 29 октября временно ограничат движение транспорта на нескольких набережных и улицах в центре Москвы… Горожанам рекомендуют строить маршрут заранее с учетом ограничений и по возможности пользоваться метро говорится в сообщении

Ограничения коснутся улиц Тверская, Моховая, Петровка, Большая Никитская, Москворецкая, Охотный Ряд, Ильинка, Варварка, Волхонка, Ленивка, Рочдельская , Мантулинская и 1905 года, а также Театрального, Соймоновского и Китайгородского проездов, Старой и Новой площадей, Кремлевской, Пречистенской, Краснопресненской и Москворецкой набережных, Большого Москворецкого и Малого Устьинского мостов.

Ограничения начнут действовать в указанные дни с 8.00-9.00 утра и до завершения мероприятия. На улице Волхонке 24 октября с 00.01 до 23.59 и с 00.01 28 октября до 23.59 29 октября будет запрещена парковка.

Подробную информацию о разрешенной схеме движения можно будет узнать на городских порталах.