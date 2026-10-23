В центре Москвы перекроют несколько улиц в субботу

В Москве в субботу перекроют движение на ряде улиц в центре В центре Москвы перекроют несколько улиц в субботу

Москва23 окт Вести.В субботу, 24 октября, из-за проведения саммита "Россия – Африка" в столице будет временно ограничено движение на центральных улицах и набережных города. Об этом сообщает Дептранс Москвы.

Проезд будет закрыт с 09:00 до 12:00: на улицах Ильинка, Варварка, Москворецкой, Тверской (от Тверского бульвара до Моховой улицы), Моховой (от улицы Воздвиженка до Тверской), Охотный Ряд, Петровка (от Дмитровского переулка до Театрального проезда), Большой Никитской (от Романова переулка до Моховой улицы), Волхонка и Ленивка говорится в сообщении

Также будет перекрыто движение на Большом Москворецком и Малом Устьинском мосту, в Театральном, Китайгородском и Соймоновском проездах, на Старой и Новой площади, а также на Кремлевской, Москворецкой и Пречистенской набережной.

Кроме того, с 00:01 до 23:59 на улице Варварке будет временно запрещена парковка.