Москва23 октВести.В субботу, 24 октября, из-за проведения саммита "Россия – Африка" в столице будет временно ограничено движение на центральных улицах и набережных города. Об этом сообщает Дептранс Москвы.
Проезд будет закрыт с 09:00 до 12:00: на улицах Ильинка, Варварка, Москворецкой, Тверской (от Тверского бульвара до Моховой улицы), Моховой (от улицы Воздвиженка до Тверской), Охотный Ряд, Петровка (от Дмитровского переулка до Театрального проезда), Большой Никитской (от Романова переулка до Моховой улицы), Волхонка и Ленивкаговорится в сообщении
Также будет перекрыто движение на Большом Москворецком и Малом Устьинском мосту, в Театральном, Китайгородском и Соймоновском проездах, на Старой и Новой площади, а также на Кремлевской, Москворецкой и Пречистенской набережной.
Кроме того, с 00:01 до 23:59 на улице Варварке будет временно запрещена парковка.