Москва27 октВести.Днем 27 октября в центре Москвы временно перекрыто 11 улиц. Это связано с проведением мероприятия, сообщает Дептранс столицы в MAX.
Движение временно закрыто, в частности, на Боровицкой площади, по направлению в центр – на Большом Каменном мосту, Кремлевской набережной, Москворецкой набережной, Новоарбатском мосту, Тверской улице и на участках некоторых других магистралей.
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Водителей призывают по возможности отказаться от поездок на автомобилях. В ведомстве также предупредили, что возможны изменения по времени и участкам перекрытий.