В центре Москвы днем 27 октября временно перекрыто 11 улиц Из-за мероприятия в центре Москвы перекрыто 11 улиц

Москва27 окт Вести.Днем 27 октября в центре Москвы временно перекрыто 11 улиц. Это связано с проведением мероприятия, сообщает Дептранс столицы в MAX.

Движение временно закрыто, в частности, на Боровицкой площади, по направлению в центр – на Большом Каменном мосту, Кремлевской набережной, Москворецкой набережной, Новоарбатском мосту, Тверской улице и на участках некоторых других магистралей.

Сегодня на метро – быстрее и удобнее говорится в публикации

Водителей призывают по возможности отказаться от поездок на автомобилях. В ведомстве также предупредили, что возможны изменения по времени и участкам перекрытий.