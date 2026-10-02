Движение закрыто на съездах с четырех трасс в Москве Дептранс Москвы сообщил о перекрытии четырех съездов

Москва2 окт Вести.Утром в пятницу в Москве временно закрыто движение на съездах с четырех трасс. Об этом сообщает столичный Дептранс сегодня, 2 октября, в 9.41.

Речь идет о съездах с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь, с ТТК на Ленинский проспект по направлению в область, с проспекта Вернадского на Ленинский проспект по направлению в область и с проспекта Апакова на Ленинский проспект.

Движение временно закрыто говорится в публикации

Сколько будут действовать эти ограничения и с чем они связаны, в ведомстве не уточнили.