В Москве перекрыли Кремлевскую набережную, Новый Арбат и две площади

В центре Москвы в районе Кремля перекрыли движение В Москве перекрыли Кремлевскую набережную, Новый Арбат и две площади

Москва30 сен Вести.В центре Москвы днем 30 сентября временно приостановили движение автотранспорта на нескольких участках. О закрытии проезда ранее предупредил столичный Департамент транспорта в своих официальных каналах.

Согласно опубликованному сообщению, проезд закрыт на Кремлевской набережной, на Боровицкой и Пушкинской площадях, а также на улице Новый Арбат возле дома 7 в направлении центра. По каким причинам введены ограничения, ведомство не уточнило.

Днем в понедельник на первом заседании Государственной думы IX созыва выступил президент Владимир Путин.

На первое заседание глава государства последний раз приезжал 5 октября 2016 года, когда была избрана Дума седьмого созыва, и тогда он выступил с напутствием к депутатам.