Москва13 авг Вести.Создание цифровой эфирной сети телерадиовещания позволило показывать всему населению России свыше 20 каналов. Об этом ИС "Вести" заявил первый заместитель генерального директора Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Алексей Попов.

За 10 лет мы создали цифровую эфирную сеть телерадиовещания. Это позволило показывать всему населению страны не два-пять каналов аналоговых, как это было раньше, а 20 каналов. А в Москве на новых территориях даже 30. Это главное наше достижение. Для сравнения могу сказать, что в Германии эта программа выполнялась 10 лет так же, как у нас, сравните размер страны и количество объектов. У нас объектов на сети вещания, цифрового телевидения 5 200, а в Германии там кратно меньше