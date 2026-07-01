Москва1 июлВести.Телеканал "Россия 24"– абсолютно новое средство массовой информации, так как поток новостей продолжается беспрерывно. Об этом первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов заявил в интервью ИС "Вести" на праздновании 20-летия вещания.
Он отметил, что работать с коллективом "России 24" приятно и надежно. Алексей Громов также передал поздравления сотрудникам СМИ.
Обычно слышу, что интернет побеждает телевидение, как раньше телевидение побеждало кино. … "Россия 24" – это, собственно говоря, абсолютно новое средство массовой информации. Поток этой самой информации идет постоянно, все времязаявил Алексей Громов
Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев заявил, что коллектив "России 24" всегда отвечал вызовам, с которыми в последние годы столкнулась Россия.
Потому что все лучшие военные корреспонденты, все самые героические военные репортажи изначально выходили на "России 24"отметил Добродеев
Воспоминаниями о работе в прямом эфире поделился генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов. С 1991 по 2023 год он работал в ВГТРК, в том числе занимал пост заместителя генерального директора.
В моей жизни никогда не было большего драйва и уровня адреналина в крови, как в те моменты, когда какие-то кризисные явления в нашей жизни заставляли меня стать ведущим на несколько часов на канале "Россия 24". Это невероятнорассказал Андрей Кондрашов
В свою очередь Дмитрий Киселёв назвал "Россию 24" лучшим в мире информационным каналом.
Но нужно понять, по каким параметрам, а почему лучший? Потому что он самый быстрый, он самый полный и исчерпывающий, потому что он захватывающе интересныйзаявил Дмитрий Киселёв
Ранее "Россию 24" поздравил с 20-летием президент РФ Владимир Путин. В телеграмме глава государства отметил, что телеканал прочно занял позицию среди ведущих российских средств массовой информации и завоевал доверие аудитории.