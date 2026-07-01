20 лет в эфире: телеканал "Россия 24" принимает поздравления Телеканал "Россия 24" принимает поздравления с 20-летием

Москва1 июл Вести.Телеканал "Россия 24"– абсолютно новое средство массовой информации, так как поток новостей продолжается беспрерывно. Об этом первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов заявил в интервью ИС "Вести" на праздновании 20-летия вещания.

Он отметил, что работать с коллективом "России 24" приятно и надежно. Алексей Громов также передал поздравления сотрудникам СМИ.

Обычно слышу, что интернет побеждает телевидение, как раньше телевидение побеждало кино. … "Россия 24" – это, собственно говоря, абсолютно новое средство массовой информации. Поток этой самой информации идет постоянно, все время заявил Алексей Громов

Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев заявил, что коллектив "России 24" всегда отвечал вызовам, с которыми в последние годы столкнулась Россия.

Потому что все лучшие военные корреспонденты, все самые героические военные репортажи изначально выходили на "России 24" отметил Добродеев

Воспоминаниями о работе в прямом эфире поделился генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов. С 1991 по 2023 год он работал в ВГТРК, в том числе занимал пост заместителя генерального директора.

В моей жизни никогда не было большего драйва и уровня адреналина в крови, как в те моменты, когда какие-то кризисные явления в нашей жизни заставляли меня стать ведущим на несколько часов на канале "Россия 24". Это невероятно рассказал Андрей Кондрашов

В свою очередь Дмитрий Киселёв назвал "Россию 24" лучшим в мире информационным каналом.

Но нужно понять, по каким параметрам, а почему лучший? Потому что он самый быстрый, он самый полный и исчерпывающий, потому что он захватывающе интересный заявил Дмитрий Киселёв

Ранее "Россию 24" поздравил с 20-летием президент РФ Владимир Путин. В телеграмме глава государства отметил, что телеканал прочно занял позицию среди ведущих российских средств массовой информации и завоевал доверие аудитории.