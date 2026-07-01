Москва1 июл Вести.Телеканал "Россия 24" выработал у своей аудитории привычку: в любой ситуации, будь то чрезвычайное происшествие или приятное событие, зритель интуитивно включает канал, чтобы получить новость здесь и сейчас. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал заместитель генерального директора ВГТРК, главный редактор телеканала "Россия 24" Евгений Бекасов.

Главный редактор подчеркнул, что управление телеканалом осуществляется 24 на 7.

Это и ночные какие-то бывают созвоны, это и решения, которые ночью нужно принимать. Когда в Анкоридж решают вылететь... президенты, там в два часа ночи принимается решение по командировкам, потому что утром было бы решать что-то уже поздно… Когда что-то случается, человек это услышал, почувствовал, кто-то что-то донес, и он рефлекторно включает канал "Россия 24". Вот это, наверное, самое главное, что мы выработали у нашей аудитории рефлекс – в какое бы время суток он ни захотел узнать что-то – какое-то ЧП или, наоборот, приятное событие – он знает, что, включая "Россию 24", получит эту новость здесь и сейчас сказал Бекасов

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что телеканал "Россия 24" прочно занял позицию среди ведущих российских средств массовой информации и завоевал доверие аудитории. Глава государства особенно отметил роль телеканала в формировании единого информационного пространства на территории Российской Федерации с помощью работы региональных ГТРК.