Подкаминская: ищу баланс между семьей и работой и в сериале "Овчарка", и в жизни

Баланс, который сложно удержать: актриса Подкаминская о семье и кинороли Подкаминская: ищу баланс между семьей и работой и в сериале "Овчарка", и в жизни

Москва7 сен Вести.Поиск гармонии между карьерой и семьей — главный вызов для любого профессионала. Эта дилемма стала центральной как для героини сериала "Овчарка" Анастасии Нестеровой, так и для исполнительницы главной роли актрисы Елены Подкаминской. Об этом она рассказала в интервью ИС "Вести".

По ее словам, проблема поиска баланса между профессиональной реализацией и личной жизнью является ключевой для всех, кто вовлечен в свою специальность.

Тема баланса - самая сложная, когда ты так глубоко находишься в профессии. Как моей героине Нестеровой, так и мне - актрисе Подкаминской этот вопрос любви к детям, любви к профессии это всегда - столкновение. Сколько времени, сколько сил, сколько энергии ты можешь уделить всему, что ты любишь, и кто будет в первую очередь в зоне твоего внимания рассказала Подкаминская

Ранее сообщалось, что главную героиню сериала "Овчарка" впервые подведет железная выдержка. Во втором сезоне опытный следователь столкнется с незнакомым чувством ревности. Анастасия Нестерова постарается сохранить самообладание, необходимое для продолжения службы в убойном отделе.