Индекс "сельди под шубой" рассчитали в России Рыбный союз: индекс "сельди под шубой" снизился в РФ

Москва22 окт Вести.В сентябре 2026 года цена порции салата "сельдь под шубой", рассчитанной на четырех человек, в России уменьшилась на 1% по сравнению с августом и составила 219 рублей. Об этом сообщили ТАСС в Рыбном союзе.

С учетом данных Росстата за сентябрь 2026 года индекс "сельди под шубой" составил 219 рублей … Динамика за месяц (сентябрь 2026-го к августу 2026-го): индекс снизился на 1% благодаря сезонному фактору отмечается в публикации

В августе 2026 года индекс "сельди под шубой" достиг 221 рубля, что на 6% выше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом, как уточнили в Рыбном союзе, цена на филе соленой сельди в рознице за год осталась неизменной.

В расчет данного индекса включены филе сельди соленое, а также свекла, картофель, лук, морковь, яйца и майонез.