В ВАРПЭ назвали рыбу, которая не подорожала за год ВАРПЭ: тихоокеанская сельдь стала рыбой с самой стабильной ценой в России

Москва25 ноя Вести.Тихоокеанская сельдь остается рыбой с самой стабильной ценой на российском рыбном рынке: ее оптовая стоимость за 2026 год не изменилась и держится на уровне 115-117 рублей за килограмм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийскую ассоциациюи рыбопромышленников и экспортеров (ВАРПЭ).

Наибольшую ценовую стабильность на российском рыбном рынке по-прежнему демонстрирует тихоокеанская сельдь. Ее оптовая цена за минувший год сохранилась на уровне 115-117 рублей за килограмм заявили в ассоциации

Там добавили, что в последние недели в оптовой торговле фиксируется незначительный рост цены сельди – менее двух процентов к прошлому году. Президент ВАРПЭ Герман Зверев сообщил, что к 25 ноября вылов тихоокеанской сельди в России превысил 650 тыс. тонн, что на 28% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Сейчас, по его словам, идет активный лов нагульной (выловленной в период активного откорма - прим. ред.) сельди, а средние отпускные цены рыбаков сохраняются на уровне прошлого года.

Согласно исследованию ВАРПЭ, с января 2022 года по январь 2025 года отпускные цены на тихоокеанскую и атлантическую сельдь были значительно ниже индекса потребительских цен. После двухмесячного для тихоокеанской и почти годового для атлантической сельди периода в 2025 году с начала нынешнего года они ушли далеко вниз.

Вылов сельди на Дальнем Востоке растет не первый год: по итогам 2025-го показатель увеличился на 21%. Зверев ранее отмечал, что такая динамика поспособствует сдерживанию оптовых и розничных цен на эту рыбу.