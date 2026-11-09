Оптовые цены на тихоокеанскую треску в России снизились почти на 7%

В России подешевела тихоокеанская треска Оптовые цены на тихоокеанскую треску в России снизились почти на 7%

Москва9 ноя Вести.Оптовые цены на тихоокеанскую треску в России с середины сентября упали почти на 7%, следует из данных мониторинга ФГУП "Нацрыбресурс", которые приводит РИА Новости.

Уточняется, что снижение стоимости названного продукта составило 6,8%: если по состоянию на 14 сентября 1 килограмм трески стоил 590 рублей, то к 2 ноября цена опустилась до 550 рублей.

При этом, по данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), добыча трески на Дальнем Востоке выросла на 2,5 тысячи тонн относительно аналогичного периода 2025 года и достигла 104,2 тысячи тонн.

Ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой прокомментировал решение о прекращении экспорта красной рыбы и икры.